Secuestran a gringa luego de tener cita romántica en México

This browser does not support the video element.

La mujer compartió su historia para alertar a otras mujeres que no ven nada malo en salir con un hombre en plan 'amigos con derechos'

Por: Patricia Agüero

Mayo 09, 2023, 18:00

Una mujer de Michigan, Estados Unidos nunca imaginó que al salir con un hombre en México solo para pasar el rato y sin compromiso, viviría una pesadilla cuando fue secuestrada por este en un hotel por cinco días, afortunadamente está viva para contarlo.

El relato fue compartido de manera anónima a una influencer conocida como Cinthia Gracast, misma que lo hizo público en sus redes sociales con el fin de alertar a otras mujeres a que tengan cuidado.

Los hechos ocurrieron hace un año, la mujer residente en EUA dijo que viaja a México dos veces al año para visitar a su mamá y otros familiares. En esa ocasión, el novio de su prima le presentó a un amiga, y ella encantada accedió a conocerlo, no sin antes, ponerle las cosas en claro:

'Yo no buscaba nada serio porque yo vivía en EUA y no iba a estar de desesperada trayéndome a un vato de México y que tampoco quería vivir allá, le dije que solo quería pasarla rico y hacer el delicioso sin compromiso, el me dijo que tampoco estaba buscando nada serio', explicó la mujer.

La pareja salió por tres semanas hasta que ella tuvo que regresar a Estados Unidos, aún así mantuvieron contacto por mensajes y videollamadas, por cuatro meses más, incluso el hombre viajó hasta Michigan en donde se volvieron a encontrar, para él, ella era su 'amiga'.

En el mes de diciembre, la mujer viajó nuevamente a México, y conoció a otro hombre, uno que le gustó más y decidió ya no tener comunicación con el primer hombre que le presentó su prima. En una ocasión salió de antro con el nuevo hombre, pero para su mala suerte se topó con la otra persona que conoció en su anterior visita.

Al día siguiente, el hombre que había sido 'bateado' se presentó en el domicilio de la abuela de la mujer y le pidió salir por última vez para 'cerrar ciclos' y quedar bien, la mujer aceptó y se desplazaron a un hotel a dos horas de camino del pueblito en donde se encontraban.

'Ya ahi en el hotel me amarró y me golpeó este hombre, me dijo que con el nadie jugaba, que me iba a tener allí hasta que yo entendiera que él y yo teníamos que estar juntos y agarró mi teléfono y bloqueo al otro chavo', relató la mujer.

Agregó que a los cinco días de estar secuestrada se desmayó porque el hombre no le daba de comer, tampoco agua para beber.

Finalmente, el hombre la desamarró y la dejó en libertad, así pudo contactar a sus familiares.

'Yo no se si fue Dios o qué, pero ese hombre me desamarró y me dejó allí tirada, me dio mi teléfono y como pude llamé a mi mamá y le mandé mi ubicación', dijo la influencer, replicando la historia de una de sus seguidoras.

A pesar de que puso la denuncia correspondiente en México, la mujer reclamó que hasta el momento este hombre sigue disfrutando de su libertad porque las autoridades mexicanas no han hecho nada para arrestarlo.

'Yo estoy viva de milagro y aprendí a no meterme a esos jueguitos de 'amigos con derechos', porque hay gente muy loca y que sé se obsesiona', reflexionó la mujer para alertar a otras mujeres.

Se desconoce en qué parte de México ocurrieron los hechos, ya que el relato fue compartido a la influencer de manera anónima.