Se viraliza albañil que se graduó como enfermero en Yucatán

Yucatán.- Manuel Chimas es un claro ejemplo de orgullo y motivación, al demostrar que cuando se desea algo en la vida no existen los obstáculos.

Manuel, residente del municipio de Oxkutzcab en Yucatán tenía el sueño de ser enfermero y para costearse los estudios tuvo que trabajar arduamente como albañil por varios años.

Finalmente, en julio del 2019 Manuel recibió su carta de pasante y en agosto del mismo año recibió el título de enfermero.

Su historia de superación se ha viralizado recientemente después de que el joven publicó una fotografía de él vestido con su uniforme de enfermero junto a sus compañeros albañiles.

"Este 'secre' ya es licenciado en enfermería. No me olvido de dónde salí y mucho menos olvido de las personas que me dieron buenos consejos, agradezco a mi familia y amigos", escribió el joven en la publicación de la imagen.

Cientos de personas lo han felicitido y lo han calificado como un ejemplo de superación para los jóvenes que van en busca de sus sueños para no desistir en el camino.

Manuel dijo que estaba orgulloso de sus orígenes y de la familia de campo de la que proviene.