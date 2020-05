“Sé quién eres”: Barbosa amenaza al periodista Francisco Zea tras insultos

Después de que el periodista lo llamara “panzón y diabético”, el gobernador de Puebla le entró al juego con un mensaje con tintes de amenaza

Por: Redacción Web

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, envió una carta con tintes de amenaza a Francisco Zea, luego de que el periodista utilizara la discapacidad que tiene para ser criticado en la columna llamada “Del gober precioso al rencoroso”.

En su columna Zea dijo: "Compórtate y bájate del ladrillo, porque con una sola pierna te mareas más fácil. Apuéstale a lo grande y no a las tonterías, Miguel, ya estás grande".

Cabe recordar que en 2013 Barbosa sufrió la amputación de la pierna derecha, después de que tuvo un malestar provocado por la diabetes.

No conforme con eso, el periodista escribió: "Ay, Miguel, si hubiera habido un gobernador tan heroico como tú en tus épocas de educando, quizá no serías panzón y diabético y, sin duda, hubieras salvado una extremidad. Ni hablar, “ches” políticos oportunistas, no tienen madre, me cae".

Miguel Barbosa lo enfrenta

Por su parte, el gobernador morenista de Puebla, publicó una carta con tintes de amenaza al presentador, a quien le pidió que se controle o se encargará de desmentir todo lo que diga en contra de su gobierno.

"Cada que mientas respecto a mi gobierno te voy a desmentir y no toleraré ningún insulto de tu parte. Sé quién eres’, se lee en la carta.

Contrólate @franciscozea Contrólate...! No te acepto tus insultos. Soy respetuoso de la libertad de expresión, siempre lo he sido y lo seguiré siendo, pero lo que tú haces no es periodismo, sino patanería. pic.twitter.com/gG2rWiyaeg — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 26, 2020

En respuesta Zea invitó al gobernador a ir hoy a su noticiario para responderle en persona. “¿Aceptas? ¿O tú lucha es por redes y en la protección de tu cargo?”.

Babosa no se quedó callado y le respondió: "Señor @franciscozea no sea usted farsante, no quiera dar la impresión de apertura, un periodista verdadero no ofende ni denigra. Yo las críticas las acepto, las ofensas las respondo. Lo que llama su espacio es un tiempo de denigración".

