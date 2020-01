Se investigará a director de hospital por negar medicamentos para niños con cáncer: AMLO

Información nacional - 23/01/2020 08:36 a.m.

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existen los medicamentos para atender a niños y niñas que padecen cáncer, pero en algunos hospitales se están negando a administrarlos, por ello, aseguró que habrá un "plan de emergencia" para dar la atención.

Luego de que padres y madres se manifestaron el miércoles en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y denunciaron desabasto, el mandatario aseguró que sí se cuenta con los medicamentos.

Sin embargo, en algunos hospitales se niegan administrarlos y por ello instruyó a su equipo de salud a acudir a lo hospitales y verificar que se administren.

"Vamos a hacer un plan de emergencia, incluso haría un llamado a hospitales privados para que se atienda a niños y niñas. Lo importante es que se suministren los medicamentos porque se trata de la vida de los niños", expresó.

Adelantó que habrá una investigación para el director del Hospital Infantil ya que es posible que esté deteniendo la entrega de medicamentos en colusión con la empresa PISA.

"Tenemos resistencia porque había mucha corrupción en el sector salud. Había empresas que concentraban la venta de medicamentos y hacia jugosos negocios. Solo una empresa abastecía los medicamentos de cáncer para niños (PISA)".

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sostuvo que es falso que sea culpa del gobierno que no haya abasto de medicamentos. Reiteró que hay medicamento disponible, "los niños no reciben medicinas porque los hospitales no reportan que faltan medicinas".

Reveló que hay 7 mil casos por año de cáncer infantil, la mitad son leucemias y la mitad del padecimiento se atienden en dos hospitales. "Cada caso es importante, tenemos apoyo y compromiso con los pacientes y sus familiares", afirmó.

Explicó que en el mundo solo hay dos empresas encargadas de los medicamentos oncológicos una en China y otra en la India, la empresa china sufrió problemas en su producción. El doctor dijo que desde mediados del año pasado se logró abastecerse el medicamento. "Las protestas de ayer se debieron a que no se les informó a los padres de familia que ya se tenía el medicamento desde agosto de 2019".

Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, explicó que el Hospital Infantil tiene contratado servicios subrogados de farmacia y mezclados de medicamentos para el tratamiento de la leucemia.

Afirmó que el proveedor "ha tenido inconsistencias" en la entrega desde finales de agosto de 2019. Reyes Terán aseveró que la Secretaría de Salud, en coordinación con la oficialía mayor de Hacienda, ha adquirido medicamentos para cubrir la demanda actual.

Aseveró que el día de ayer se entregó al Hospital Infantil la vincristina y otros medicamentos.