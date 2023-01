Se intoxican 8 alumnos de secundaria en CDMX por reto viral

Los estudiantes de secundaria habrían ingerido un medicamento llamado clonazepam como parte de un reto viral, en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México

Por: Mary Ruiz

Enero 19, 2023, 13:30

Cuerpos de emergencia se movilizaron para atender a por lo menos ocho estudiantes intoxicados por consumir medicamento controlado, clonazepam, como parte de un reto viral de TikTok.



Los hechos se registraron en la escuela secundaria diurna 26 Francisco I Madero en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).



Al lugar arribaron agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para atender a los alumnos intoxicados, cuyas edades oscilan entre 12 y 14 años.

Los menores requirieron ser trasladados a hospitales cercanos para su atención definitiva.



Hasta el momento se desconoce cómo fue que los estudiantes de secundaria ingirieron este somnífero y cómo llegaron a conseguirlo debido a que solo se vende con receta médica.



De acuerdo a los reportes, los alumnos se encuentran en condiciones estables.

Reto viral con clonazepam



De manera extraoficial, se menciona que los estudiantes intoxicados participaban en el reto viral 'el que se duerme al último, gana', el cual consiste en ingerir clonazepam y ver cuánto tiempo aguantas despierto antes de dormirte.



Los padres de familia y autoridades se encuentran en alerta ante dicho reto de TikTok porque se sabe que este medicamento es peligroso si no fue recetado por algún médico.



El clonazepam se utiliza solo o en combinación con otros medicamentos para controlar ciertos tipos de convulsiones. También se utiliza para aliviar los ataques de pánico (ataques repentinos e inesperados de miedo extremo y preocupación por estos ataques).



Este tranquilizante es utilizado en pacientes con depresión, ansiedad y crisis de pánico, por lo que tiene efectos secundarios como somnolencia, vértigo, alteraciones de coordinación, entre otros. Solo es apto si un médico especialista lo recomienda, pues puede ser adictivo



Apenas el pasado miércoles 18 de enero, tres alumnos de la secundaria 46, ubicada en la colonia Praderas de Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, resultaron con síntomas de intoxicación por diluir varias pastillas de clonazepam en un recipiente con agua.



Los menores, quienes no requirieron hospitalziación, fueron reportados este jueves como estables.



Por su parte, Alma de la Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud del estado, explicó que los acontecimientos desafortunadamente fueron producto de un reto que se difunde a través de redes sociales.





“Desafortunadamente los retos que se difunden a través de las redes muchas veces ponen el riesgo la salud de las personas y este reto que entiendo que sucedió por algunos menores era el de tomar o ingerir un medicamento que pues al final dependiendo de la dosis se convierte en una droga', señala.

Por ello, recomendó a los padres a reforzar las medidas de cuidado y protección a sus hijos, no dejarlo al alcance de ellos y a los más pequeños no engañarlos, decirles que se trata de medicamentos, para que los niños no los tomen cuando no tienen supervisión.