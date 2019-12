Se incendia autobús de pasajeros en pleno bulevar de Acapulco

Notimex -

Un autobús con un piso alto sufrió un cortocircuito que provocó el incendio de la unidad en el bulevar Vicente Guerrero a la altura de la estación La Postal en el puerto de Acapulco.

Así lo dio a conocer el Sistema Integral de Transporte (SIT) Acabus, el cual precisó que en el vehículo no viajan usuarios, por lo que no hubo ningún lesionado, además se confirma que este accidente no fue provocado.

Primeros reportes señalan que el operador al visualizar humo en la zona del motor detuvo el autobús para intentar sofocar el incendio con el extintor que portan todos los autobuses, pero las llamas aumentaron.

Al lugar de los hechos llegó el cuerpo de bomberos, quienes sofocaron el incendio, y tambien hicieron acto de presencia la policía estatal y municipal, así como autoridades de Acabús.

Cabe mencionar que los autobuses de Acabús cuentan con seguro, el cual se hará cargo de los daños provocados en el transporte.

Este sistema de transporte se compone de 182 paraderos en corredores troncales sin carril exclusivo y 191 paraderos en vías alimentadoras; las unidades están monitoreadas a través de un sistema GPS y los precios del viaje son de siete y 10 pesos.