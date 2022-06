Se filtran nuevos audios de Gertz Manero sobre caso Lozoya

Emilio Lozoya es el principal implicado en el país del escándalo de sobornos de Odebrecht en México

Por: Redacción INFO7

junio, 24, 2022 13:00

Comentarios

Una nueva filtración de audios de conversaciones telefónicas sobre el caso de Emilio Lozoya, principal implicado en el país del escándalo de sobornos de Odebrecht en México, han puesto nuevamente los reflectores sobre el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz Manero.



Los audios, dados a conocer en redes sociales este jueves, muestran las presuntas negociaciones entre Gertz Manero y Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para que se desistan de un amparo y Gertz le sugiere cambiar de abogado porque si no "las cosas se van a echar a perder".



En una parte de los diálogos extraídos de uno de los audios, Gertz Manero le pide a Lozoya Thalmann retirar al abogado del caso y que se hagan las cosas como él lo sugiere.



"Yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?", dice Gertz Manero y agrega: "ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese".



Más adelante, Lozoya Thalmman le ofrece una disculpa a Gertz Manero y le dice: "voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer, trabajando sobre lo que la orientación que nos indicaste".



A lo que Gertz contesta, "que se desista del amparo y ya no metas a ese cabrón, por favor, enfrente, porque las cosas las va a echar a perder".

Lozoya, quien fue arrestado en España a principios de 2020 y extraditado a México a mediados de ese año, tiene dos casos abiertos ante la justicia, ambos por corrupción.