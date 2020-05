Se dispara el uso internet en los celulares

México ha sufrido un profundo cambio, agudizado en los últimos meses, del consumo de la red a través de los dispositivos electrónicos más a mano de la gente para utilizar plataformas online, jugar o utilizar las redes sociales Por: Redacción Hay países y sociedades como la mexicana que ya no entienden su vida sin el Internet. Cada vez esta herramienta está más presente a todos los niveles y por ello su crecimiento se incrementa con el paso del tiempo de una manera exponencial. México es uno de los países donde sus habitantes están más horas conectados, generalmente a sus celulares, de América Latina, solo por detrás de Brasil. Esto es un dato significativo que demuestra la unión tecnológica que hay aquí entre su población y los avances que son tendencias en la tecnología. Un mundo online "Netflix, TV, Mando" Fuente: Pexels.com Parte de la culpa la tienen las llegadas de las plataformas de streaming, como Netflix o YouTube, donde muchos mexicanos pasan horas y horas viendo vídeos, películas y series a lo largo de la semana y del mes. Una industria en la que, de hecho, es un referente a nivel mundial. Tampoco se queda atrás el sector del videojuego, ya sea a través de la consola o del mismo celular. Nuestra sociedad opta por entretenerse de manera online con algunos de los títulos más señalados, como son Fortnite o Call of Duty con su modo gratuito de combate en línea Warzone, para pasar un rato en muchos casos junto a amigos que están desde sus casas jugando al mismo tiempo. En este mismo marco los juegos de casino también han sufrido un incremento de popularidad gracias al Internet y los dispositivos electrónicos, pues la llegada del modo online, cada vez con softwares más sofisticados y realistas, ha abierto una puerta de desarrollo tremenda para la industria. Así, hoy en día es posible jugar a la ruleta en vivo o entrar en salas de blackjack en streaming con crupier incluido. Las redes que todo lo muevenPor último, las redes sociales son otro de los marcos más relevantes de la explosión del Internet en México, pues muchas de sus personas tienen al menos un perfil en algunas de las más conocidas y utilizadas en el país, como pueden ser Facebook, Instagram o Twitter. Este punto llega hasta tal extremo que en total se estima que el 92,3 % de su población posee al menos una cuenta, es decir, una franja ligeramente superior a 9 de cada 10 mexicanos utiliza las redes sociales. Todos estos datos han llevado al país a tener unos hábitos cuantificados en una media estimada por persona de unas 37 horas de conexión a Internet a la semana por motivos de ocio, algo más de día y medio, siendo además los celulares los grandes protagonistas del sector sin discusión alguna. En definitiva, México está muy conectado al Internet, con un uso amplio y variado en función de los rangos de edad de sus habitantes, que siguen el camino de las grandes potencias tecnológicas como podrían ser China, Corea del Sur, Estados Unidos o Europa.