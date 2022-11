Se buscan: Hijos de expolíticos agreden a anciano por reto

El agresor y la persona que grabó la agresión a un adulto mayor fueron identificados como hijos de reconocidos ex funcionarios de Huejutla, Hidalgo

Por: Luz Camacho

Noviembre 10, 2022, 16:34

El video de un joven golpeando y pateando, en repetidas ocasiones, a un adulto mayor, en una calle de Hidalgo, presuntamente por un reto viral, a causado indignación en las redes sociales.



Los hechos ocurrieron en la calle Ignacio Lugo, de la colonia Juárez, en el municipio de Huejutla.



En el video de 22 segundos de duración se puede ver al adulto mayor y al joven caminando sobre la calle mientras conversan, pero de pronto el chico voltea con el que está grabando y sin motivo alguno le propina un puñetazo en la cara al anciano.



Tras tirarlo al suelo, el hombre se queja e intenta levantarse, sin embargo, el joven vuelve a golpearlo con el puño cerrado y lo patea, mientras el que graba la agresión parece reírse.



Durante el ataque, el joven le grita algunas palabras al hombre, aunque sólo se alcanza a escuchar: '... yo sí te voy a poner una verguiz*, pend*jo'.



Trasciende que los agresores fueron identificados como Alin 'N' y Edgar 'N', hijos de reconocidos ex funcionarios del municipio de Huejutla.



Señalan que dicha acción cometida por estos jóvenes podría tratarse de un nuevo reto viral que alienta a atacar aleatoriamente a ancianos en la calle.



Ante este acto violento, la población exige que la agresión contra el adulto mayor no quede impune y se les dé un castigo ejemplar a estos chicos, quienes fueron comparados con delincuentes, además de que sus padres no intervengan a su favor ante las autoridades.