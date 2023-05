Se ampara veracruzano para que gobierno bombardee nubes

Ciudadano de Veracruz toma de ejemplo a Nuevo León como caso de éxito en el bombardeo de nubes y pide a su gobierno disponer recursos para este acto

Por: Andrea Rodríguez

Mayo 08, 2023, 12:56

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer que un ciudadano en Veracruz presentó un amparo contra el gobierno de dicho estado para exigir el bombardeo de nubes el cual argumentó el quejoso ha funcionado en Nuevo León.

Al dar a conocer la noticia, el mandatario estatal reconoció este hecho y cuestionó a todos aquellos que no han confiado en el bombardeo de nubes que está implementando en el estado y para el cual incluso adquirió un avión.

“Un ciudadano de Veracruz presentó un amparo contra el gobierno por ser omiso en el bombardeo de nubes, dentro de su amparo presentó argumentos de cómo habían funcionado en Nuevo León, dicha técnica del yoduro de plata, en cómo exprimir la humedad, la precipitación, de las nubes.

“La mejor noticia es que el juez admitió el amparo, no me queda más que decir “¿no qué no, papá?”, indicó el gobernador de Nuevo León.

García destacó que diversos estados han estado tomando el modelo de Nuevo León para bombardear nubes, como es el caso de Tamaulipas y la Ciudad de México.

El mandatario estatal agregó que seguirán bombardeando nubes esta semana para lograr que llueven en las cuencas que beneficien a las presas como La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo.

“Esta semana viene mucha lluvia, mayo pinta como un mes con un 15 o 20% de lluvia adicional al promedio y con el bombardero que fuimos pioneros estamos exprimiendo las nubes a su máximo y sobre todo que caiga el agua en las cuencas del Río Pablillo, del Río San Juan, de la región citrícola, para que termine en nuestras presas”, agregó García Sepúlveda.