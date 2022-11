Samuel García explica veto a Adrián de la Garza

Después que se diera a conocer el veto a Adrián de la Garza de la lista de los cuatro candidatos para la elección del Fiscal General, el gobernador de Nuevo León, Samuel García explicó sus cuatro razones por las que tomó dicha decisión.

Por la mañana, se informó por parte del secretario General de Gobierno, Javier Navarro, sobre la eliminación del nombre del ex procurador dentro de dicha terna, por instrucción del mandatario.

Dado lo anterior, García presentó en un escrito los motivos que por los que vetó a De la Garza Santos.

“Primero, porque quien sea el responsable de hacer valer la ley e impartir justicia, no puede ser elegido en un proceso, impugnado, con suspensiones judiciales que han sido ignoradas y, por lo tanto, viciado e ilegal. Toda la propuesta que envía el Congreso tendría que ser invalidada y el proceso repuesto. Desafortunadamente, la Constitución solo me permite vetar un nombre, por lo que parece inevitable que el nombramiento del próximo fiscal se dé en el marco de un proceso opaco, a modo y fuera de la ley. Lo lamento profundamente porque esto no es lo que se merece Nuevo León'.