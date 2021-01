Ropa interior, uvas y maletas: las tradiciones en México para recibir el Año Nuevo

De todas las costumbres para despedir el año y darle la bienvenida al nuevo, la de comer 12 uvas es la más realizada.

| 31/12/2020 | ionicons-v5-c 22:04 | Agencias |

Después de un año lleno de crisis por la pandemia tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo año y en muchas ocasiones hay diferentes formas de recibir el 2021, por el cual hay algunas tradiciones para recibir el Año Nuevo y despedir el 2020 en México y el mundo.