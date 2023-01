Restaurante da lección a cliente que no recogió gran pedido

Un restaurante de sushi se hizo viral por una publicación que realizó en su cuenta de Facebook porque demostró que de una mala experiencia se pueden sacar cosas buenas, tal como lo hicieron ellos con un gran pedido que una joven les realizó, pero que al final no pasó por él.

De acuerdo al negocio llamado Kito Sushi, el pasado sábado por la noche recibieron un pedido grande por parte de una joven llamada Evelyn, el cual no pasó a recoger y cuando intentaron contactarla, ella bloqueó los números del restaurante.

Este tipo de malas bromas por parte de supuestos clientes como Evelyn genera a los negocios o emprendedores grandes pérdidas económicas por todos los ingredientes que invirtieron al preparar el pedido.

Pese a esta situación, el restaurante tuvo la oportunidad de convertir esta mala experiencia en una acción bondadosa.

El establecimiento cuenta que casi al cierre de la jornada y pensado qué hacer para que dicho pedido no se perdiera, llegó un señor de nombre Fernando buscando en que poder ayudar para llevar alimento a su familia, entre ellos dos nietos.

'Don Fernando ya tiene un trabajo, sin embargo acaba de empezar y su pago aún no llega. A eso se le agrega que no llevo comida en todo el día a su hogar por lo que buscaba la forma de llevar algo para que sus nietos cenaran. Sin dudarlo, le ofrecimos tu pedido a él, quien nos agradeció y se ofreció a dejar su celular en el restaurante mientras conseguía el dinero para pagar por el pedido, cosa a la cual nos negamos', señalaron en sus redes sociales.

Además, también le ofrecieron un platillo exprés y una bebida para que descansara un poco de su día pesado antes de llegar a su casa con su nietos.

De esta forma, el restaurante expresó que no le desea mal a la Evelyn por no recoger su pedido, pues así pudieron ayudar a alguien que lo necesitaba.

'No te imaginas su gran sonrisa, pues no solo llevaba en tu pedido algo para cenar, si no también algo para desayunar y comer. La noche de don Fernando fue un ÉXITO y por lo que resta del mes su comida y la de sus nietos va de nuestra parte', agregaron.

'Le iba dar me enoja pero no, le di me encanta porque una mala acción al final generó un acto de amor y ayuda al prójimo que esa venta 'perdida' se les multiplique en trabajo 'cada quien da lo que tiene en su corazón' mucho ÉXITO!', 'Que coraje, nosotros como cocina económica entendemos que es la perdida de ese material y $ para pagar el día a los trabajadores', '¡Dios bendice! Esto sin ser el fin a dado publicidad gratis a su negocio. Espero que esto le genere muchos clientes', 'Existen tantas Evelyn y no saben el sacrificio que hacemos para sacar adelante nuestros negocios cada día', son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.