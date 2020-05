Reportan la desaparición de 22 momias de Guanajuato

La extraña desaparición también destapó una serie de irregularidades en el Museo de las Momias

Por: Redacción Web

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) denunciaron este jueves la desaparición de 22 momias de la colección del Museo de las Momias.

Así lo denunció Paloma Robles Lacayo, exdirectora del Museo de las Momias de Guanajuato y promotora cultural. Ella relató que ha integrado un expediente que ya tiene la ASEG, con información del resguardo de las momias, así como de los procesos de conservación.

Expuso que se tiene integrado un expediente con información obtenida a través de transparencia, donde observó que se tenían inconsistencias en el traslado de las momias.

"Encontré inconsistencias de manera sistemática con las declaraciones del alcalde y del director de Cultura, y solicitó el inventario porque me preocupaba que se perdieran momias, entonces me mandan una relación y por supuesto que yo sabía que no estaban todas", apuntó.

Posteriormente solicitó el resguardo firmado por el director del Museo...y entonces encontró una diferencia de 22 momias. "Me parece alarmante y escandaloso", declaró.

Paloma Robles refirió que aunado a lo anterior observó que en este momento, el museo que dirigió no tiene una apropiada forma museográfica y de conservación de las momias; sin protocolos de conservación ni de riesgo.

Mientras que el museo tuvo en 2019 ingresos por 43 millones de pesos, únicamente se reportó el destino de 2.8 millones de pesos.

"No existe un estado de evolución de conservación de cada momia, donde se integrarán los deterioros físicos y químicos indispensables para valorar la posibilidad de un traslado de cuerpos, y sin personal calificado. Luego encontramos elementos para presentar las denuncias.

Detalló que se incrementó la inversión en el mantenimiento del recinto, así como la conservación de los cuerpos y el mantenimiento de las urnas, el mejoramiento especifico de los aspectos museográficos, por lo que cuestionó las evidencias de las facturas y entregables de los servicios, así como bitácoras.

El 21 de enero presentaron la denuncia ante la Aseg, ahora se revisará de forma paralela con la cuenta pública y podría concluirse en noviembre.

Solicitó la pronta intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).