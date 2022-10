Renuncia Tatiana Clouthier a la Secretaría de Economía

Tatiana Clouthier anunció durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador que deja el cargo como secretaria de Economía

octubre, 06, 2022 08:24

Tatiana Clouthier explicó los motivos por los que dejó la Secretaría de Economía y agradeció a AMLO la oportunidad de estar en su equipo de trabajo desde la campaña cuando era candidato a la Presidencia.

"Aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar a tu lado en favor de la cuarta transformación, si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores", inició la funcionaria en la mañanera de hoy.

"Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra. Quisiera decir mas, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias".

"Me voy con la mano tendida y la puerta de mi casa siempre abierta para usted y para Beatriz", indicó la funcionaria durante la lectura de la carta de exposición de motivos.

En respuesta, AMLO dijo que recibió una carta en la que Tatiana Clouthier le anunció su retiro del gobierno y dijo que su presencia en la mañanera era porque debía irse por la puerta grande.

"Agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo, no puede ella salir por la puerta de atrás, no ha apoyado y repito, vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado ella va a continuar siempre con sus convicciones", dijo sobre Tatiana Clouthier.

