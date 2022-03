Regala globo con dinero a su papá, pero éste sale volando

Una joven quiso sorprender a su padre en su cumpleaños, pero la sorpresa se la llevó ella cuando el obsequio salió volando

Por: Luz Camacho

marzo, 04, 2022 13:58

Comentarios

Una joven compartió en TikTok el momento en que le da a su padre un regalo sorpresa el día de su cumpleaños, pero la sorprendida fue ella pues sucedió algo que que no imaginaba.

El trágico video de la usuaria @veronicarodrig188 se ha hecho viral y suma hasta el momento más de 13 millones de reproducciones.

En las imágenes se ve cuando el padre de Verónica recibe de regalo un globo de helio, pero al destapar la caja que lo acompañaba sale un hilo con billetes de diferente denominación.

Pero después sucede algo que nadie esperaba, el señor corta la cuerda que sostenía el globo y este sale volando con todo y dinero.

Algunos usuarios justificaron que el señor no supo reaccionar ya que como era una persona de la tercera edad no entiende de estas modas de los regalos sorpresa, además de que en el video se escucha que le dicen que lo suelte y nadie intervino.

"Que pdo con tu jefe jaja no agarro señal nunca", "jajaja no agarro wifi tu papá jajajaja, "El dinero no cae del cielo", EL DINERO: ", "Bien dicen que el dinero se va volando ", "A quién se le ocurre dar un regalo así , en un lugar abierto ♀️ ", "Imagínate que se lo encuentra alguien que esté diciendo: "a trabajar porque el dinero no cae del cielo" ", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

A petición de algunos usuarios, Verónica volvió a subir los videos con la canción de fondo de "Un velero llamado libertad de José Luis Perales" y el audio de "¡Mis ahorros, mi dinero!" de Sylvia Pasquel.