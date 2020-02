Realizan protocolo de sanidad en crucero que llegó a Cozumel

Ninguno de los pasajeros del crucero MSC Maraviglia ha desembarcado, informó Alejandra Aguirre, titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo

Autoridades sanitarias ya se encuentran revisando a los pasajeros del crucero MSC Maraviglia para descartar riesgo de coronavirus COVID-19, esto en el muelle Punta Langosta. en Cozumel, Quintana Roo.

Alejandra Aguirre, titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, informó a través de redes sociales que ninguno de los pasajeros ha desembarcado del crucero.

La embarcación se encuentra en el muelle Punta Langosta de Cozumel. Ningún pasajero ha descendido. Personal de Sanidad Internacional inicia protocolo de investigación en el sitio. — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) February 27, 2020

El arribo del crucero, con más de 6 mil personas a bordo, estuvo entredicho ayer durante varias horas, hasta que se confirmó su autorización.

No obstante, la decisión causó revuelo en la isla de Cozumel y al filo de la medianoche una treintena de personas se congregó en el muelle para exigir que los pasajeros no desembarquen hasta que no se les tome la temperatura.