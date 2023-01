¿Quién era Lamberto Quintero y por qué es tendencia?

Este sábado 28 de enero de 2023 el nombre de Lamberto Quintero se convirtió en tendencia en redes sociales por algo muy dramático que pasó en su vida, específicamente el día de su muerte.

Además de esto, también se hizo tendencia por un narcocorridos interpretado por Antonio Aguilar, quien fuera padre de Pepe Aguilar y abuelo de Ángela Aguilar, dos de los cantantes de regional mexicano más importantes de los últimos años.

'Un día 28 de enero, como me hiere esta fecha. A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. Iba con rumbo al Salado', se escucha en la primera estrofa de la canción que se dice es uno de los primeros narcocorridos que se conocieron.

El tema de los años 70 narra la historia de cómo sucedió el fallecimiento de uno de los narcotraficantes más famosos de México por apoyar a la comunidad de Culiacán, Sinaloa, ya que era un hombre que se preocupaba por el bienestar de su pueblo.

Aguilar detalla que Quintero salió a dar una vuelta junto a sus compadres mientras bebían algunas cervezas cuando comenzó a ser seguido por una camioneta.

Posteriormente, menciona que muy cerca de una región de Culiacán, Sinaloa, llamada El Salado, se escucharon dos metralletas R-15. 'Allí dejaron a un muerto enemigo de Lamberto. Quisieran que fuera cuento, pero señores, es cierto', añade.

Señala que el famoso narco, a quien describe como un 'hombre fuera de serie, alegre y enamorado”, se descuidó por un momento por estar platicando con su novia y le arrebataron la vida, dejando un vacío en el pueblo que más lo amaba.

También dice que dos días después de su muerte, las armas volvieron a sonar, dejando 10 muertos por esos mismos motivos.

El corrido de Lamberto Quintero no solo ha sido interpretado por Antonio Aguilar sino también por Valentín Elizalde, Los Cadetes de Linares, El Coyote y su Banda Tierra Santa, La Arrolladora Banda Limón, entre otros.

¿Qué sucedió en realidad?

Glader Margarita Tapia Zazueta, quien era novia de Lamberto Quintero en ese entonces, asegura que ella no estaba platicando con él cuando ocurrió el asesinato como se menciona en el narcocorrido.

'Ese día Lamberto entró y me saludó. Cuando él viene de Culiacán, se encuentra a un enemigo, y lo mata en su camioneta al muchacho y se viene él para acá y entra a la casa y me saluda. Sale de la casa y se sienta en la cabina de su camioneta, en la parte de atrás. Luego vienen unas personas a decirle que por favor se retirara de aquí, que no hiciera más matazones aquí porque él ya había matado a otra persona en El Carrizal', dijo la mujer en una entrevista.