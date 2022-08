¡Que no pare la fiesta! Siguen festejo pese a inundación

Una fiesta que se realizaba en rancho de Jalisco se hizo viral en TikTok porque invitados seguían celebrando pese a que se estaba inundando

Por: Luz Camacho

agosto, 15, 2022 18:34

¡Que no pare la fiesta! A través de redes sociales se hizo viral un video que muestra el momento en que una fiesta en un rancho de Jalisco siguió llevándose a cabo pese a que los invitados fueron sorprendidos por una inundación.

En la grabación, compartida en TikTok por el usuario Netza Magallon (@netzamagallon), se observa a algunos invitados sentados tranquilamente, mientras la corriente de agua producto de la inundación pasa debajo de las mesas.

Incluso, en las imágenes se ve a un niño dormido en una silla ajeno a todo lo que pasa a su alrededor.

Luego de que algunos usuarios bromearan diciendo que la temática de la fiesta fue Titanic, Magallon volvió a compartir el video, pero acompañado de la exitosa canción "My Heart Will Go On" de Céline Dion.