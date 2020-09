Profeco advierte del riesgo de cáncer al reutilizar envases de plástico

La decepción de abrir un bote de yoghurt o uno de nieve y encontrar frijoles en ellos podría estar a punto de terminar

| 19/09/2020 | ionicons-v5-c 14:15 | Patricia Hernández Agüero |

Ciudad de México.-Cuantas veces has abierto tu refrigerador para buscar algo de comer y te encuentras con un bote de yoghurt o que mejor uno de nieve, o al menos eso crees hasta que abres uno de ellos y descubres que tienen frijoles como mínimo.

Pero ahora podrás advertirle a tu mamá y a tu abuelita que puede abandonar esta práctica por el riesgo de padecer cáncer al reutilizar estos envases de plástico.



Así es, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a los consumidores en México a no reutilizar los recipientes de plástico previamente utilizados para productos envasados debido a que existe un riesgo asociado al cáncer.

De acuerdo con la Profeco, reutilizar los recipientes de plásticos de productos como yoghurt o crema es una práctica muy común en las familias mexicanas.

La dependencia detalló que existen varios motivos por lo que llevar a cabo esta práctica representa un riesgo para la salud.

1.- Tienen la indicación de un solo uso. El material con que están hechos estos recipientes se puede deteriorar; esto facilitaría la entrada de bacterias.

2.- El agrietamiento de los envases de plástico. La sustancia liberada por esta condición puede entrar en contacto con los alimentos guardados.

3.- Fabricados con sustancias químicas.- Este tipo de envases están fabricados con sustancias químicas que se liberan con el calor.

La Profeco recomienda a la población no reutilizar estos envases de plásticos para guardar otros alimentos por el riesgo que representa para la salud, no obstante, de continuar con esta práctica, la dependencia sugiere "no utilizar agua caliente" en ellos.

En cuanto a los riesgos asociados con el cáncer, la Profeco señaló que el Bisfenol A o BPA, una sustancia que se utiliza para endurecer el plástico y que se encuentra en el revestimiento interno de muchos envases de refrescos y alimentos, aumenta el riesgo de padecerlo.