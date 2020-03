Primer paciente de COVID-19 en México ya fue dado de alta

EFE -

Las autoridades sanitarias de México informaron este lunes que ya fue dado de alta el primer paciente que enfermó de COVID-19 en el país, en tanto que los otros cuatro casos reconocidos siguen en aislamiento.

El titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Gustavo Reyes Terán, confirmó el alta de este paciente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de Ciudad de México.

"El paciente uno que estuvo hospitalizado en el INER fue dado de alta hoy. Se le hizo el estudio de virus en la garganta y salió prácticamente negativo", afirmó Reyes Terán en una conferencia de prensa de las autoridades sanitarias en el Palacio Nacional.

El funcionario confirmó que este paciente, fue confirmado como positivo de COVID-19 el pasado 28 de febrero y ahora regresó a su casa debido a que se considera de "bajo y remoto" riesgo de transmisión.

El médico confirmó que el INER se han revisado un total de 32 casos sospechosos desde el pasado jueves 27 de febrero y que todos han sido negativos.

Las autoridades sanitarias de México han confirmado hasta el momento cinco casos de COVID-19 además de una persona del central Estado de México que no tiene síntomas pero se considera portador.

El medico José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud y portavoz del gobierno para este pandemia, confirmó que el resto de los casos se encuentran aislados en sus domicilios.

Enfermos de los estados de Sinaloa (noroeste), Ciudad de México (centro), Coahuila (norte) y Chiapas (sureste) están en aislamiento, el de Sinaloa en un hotel y el resto en sus casas con síntomas leves y continuarán aislados hasta cumplir el periodo de vigilancia.

El coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo en rueda de prensa que los cinco casos de coronavirus en México "son importados" y los llevaron personas que estuvieron en Italia.

"Aún no tenemos circulación local del virus, pero esto va a cambiar en las próximas semanas", alertó el experto que recomendó no viajar si se está enfermo, no medicarse y acudir al médico aún en caso de síntomas leves.