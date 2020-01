Presumen que persona ajena a colegio de Sonora hizo broma de presunto tiroteo

Información nacional - 18/01/2020 07:15 a.m.

Notimex -

Autoridades del Colegio Regis de esta ciudad dieron a conocer que todo apunta a que una persona ajena al plantel fue quien inició el rumor de un supuesto futuro tiroteo en el plantel, cuyo mensaje se hizo viral y alarmó a la comunidad educativa.

El director general de este colegio, Alberto Flores Cantú, afirmó que en ningún momento hubo un peligro real, por lo que las clases se desarrollaron de manera normal.

Sin embargo, en la jornada de este viernes se efectuó el llamado Operativo Mochila al momento en que los alumnos de preparatoria entraban a clases, en colaboración con los padres de familia y representantes de cada grupo.

Dicha pregunta, que desató el pánico de los alumnos y sus familiares, fue enviada ayer por una persona desconocida ajena al plantel, la cual era: “¿Es cierto que en el Regis va a haber tiroteo?”.

“Simplemente fue un rumor que un alumno recibió y se hizo viral, no hay ningún peligro; se vino una escalada de rumores completamente falsos, fue una imprudencia de los alumnos, no dimensionan las cosas que comparten, creo que no es tiempo de bromas con este tipo de cosas”, dijo Flores Cantú en rueda de prensa.

Reiteró que tiene que haber una colaboración más estrecha entre la escuela y padres de familia para revisar mochilas y celulares, “porque de una broma surge una situación como ésta”.

A pesar de este rumor, no hubo desalojo de alumnos, la única diferencia fue que se llevó a cabo la citada revisión de mochilas.

Flores Cantú aclaró que no harán ningún tipo de denuncia, pues consideró que es algo que “no amerita, sólo se tomarán medidas preventivas, puede ser que una forma sea quitar el celular a los alumnos (durante las clases)”.

Por su parte, Elías Betancourt, coordinador de la preparatoria del Colegio Regis, aseveró que este viernes se le preguntó a los alumnos que compartieron la imagen con el citado rumor, para saber si sabían de donde se originó todo.

Fue por esto que se llegó a la conclusión de que el implicado no es de esta institución, la cual realiza de forma aleatoria la Operación Mochila, aproximadamente tres veces en el semestre.