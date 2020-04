Presenta AMLO medidas para enfrentar crisis económica por COVID-19

A partir de este 22 de abril y hasta el 30 de diciembre de 2020, se aplicarán estas medidas en el país para enfrentar la crisis económica mundial

ADN 40 -

Ciudad de México - El plan que se aplicará para enfrentar la crisis económica mundial fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina de este miércoles 22 de abril.

En este sentido, el presidente propuso la aplicación inmediata de las siguientes medidas: No será despedido ningún trabajador pero no habrá incremento de personal en las empresas, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta un 25% y no recibirán aguinaldos o prestaciones de fin de año.

No se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de servicios generales, materiales y suministros, además se cancelarán 10 subsecretarías y se garantizará el empleo con el mismo rango e ingresos a quienes dejarán dichos cargos.

Se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo hasta el primero de agosto para quienes estén en confinamiento por COVID-19, deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas gubernamentales con excepción de las que atiendan de manera directa al público así como las que se consideren esenciales, además se reubicarán los funcionarios públicos para dejar de rentar edificios, vehículos e inmuebles.

Se pospondrán las acciones y el gasto del gobierno con excepción de los más de 30 programas de apoyo a la población, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el Bienestar, Pensiones para Adultos Mayores y Sembrando Vida,, entre otros; se buscará crear 2 millones de empleos para proteger a 25 millones de hogares mexicanos, sin aumentar el precio de combustibles, sin crear impuestos nuevos y sin endeudar al país.

Estas medidas aplicarán para todo el organismo federal, entrarán en vigor a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre de 2020. En caso de requerir adecuaciones de caracter presupuestal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Públic (SHCP) las realizará.