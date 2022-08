Porristas del Tec hacen trend; critican su color de piel

Video: Carmen González

Las jóvenes han sido duramente criticadas por los usuarios de TikTok tras compararlas con los jugadores de futbol americano

Por: Redacción INFO7

agosto, 10, 2022 09:00

El baile de los jugadores de Borregos del Tec, campus Puebla, causó gran revuelo.

Desde su estreno en TikTok el vídeo tiene más de ¡19 millones de reproducciones! (al momento de esta nota)

Los usuarios, la mayoría mujeres, reaccionaron con cientos de comentarios con piropos que resaltaban el físico, las sonrisas y bailes de los alumnos del Tecnológico.

Pero, ellas no se podían quedar atrás y también lanzaron su propio video con el "trend" de Tiktok.

Se trata de las porristas del equipo de fútbol americano del Tec quienes bailaron al ritmo de la canción "Lights" de Ellie Goulding, mientras eran iluminadas con las lámparas de los celulares por el resto de sus compañeras.

"Hicimos el intento jajajaja", dice la descripción del vídeo.

Y aunque sus compañeros de futbol americanos las reconocieron comentando en la publicación que lo habían hecho mejor que ellos, el resto reaccionó negativamente.

El usuario de TikTok retomó el vídeo de las chicas pero le agregó una frase: "Aquí no hay Ana Sofi", refiriéndose a una Tiktoker que muestra la vida estudiantil en el Tec. Este video generó reacciones de discriminación hacia las porristas, principalmente por su color de piel.

Otros hombres señalaron: No se que es peor, que los jugadores de americano tengan más estilo, más ritmo que las propias porristas o que me haya gustado más el video de los jugadores.

A lo que una mujer contestó: Mejor di que no te gustó porque las chicas no cumplen con tus estereotipos que estas acostumbrados, todos, no solo tú.

Les prohíben a mujeres del TEC subir videos

Tras viralizarse este 'trend' con las porristas del Tec, una extudiante de la prepa Tec campus Monterrey narró cómo ellas tienen prohibido grabar tiktok con el uniforme de la institución y mucho menos utilizar las instalaciones para ello.

Narró que en alguna estación los coaches le pidieron a una porrista bajar los videos que subía con el uniforme y al resto de las porristas les sugirieron hacer lo mismo ya que aunque los bloquearan, "hay gente checando 24/7".

"Literal las pueden correr del Tec chavas, sean más inteligentes por favor y sigan las reglas", decía el mensaje de texto de uno de los coaches a las porristas.

De acuerdo con la exestudiante, durante la final de Borregos Prepa Tec, le fue prohibido a la porrista participar y le indicaron que si quería regresar tenía que hacer un servicio social, y que tanto ella como su mamá tenían que mandar una carta compromiso y explicar porqué había subido los videos.