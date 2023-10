Policías de Sinaloa arrasan en TikTok con sus bailes

Dos policías de Culiacán, Sinaloa, se han vuelto sensación en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde han conquistado a los internautas con sus sensuales y divertidos bailes.

Estos oficiales, conocidos como "los más guapos", han ganado popularidad a través de sus cuentas @elmolina21 y @elpolimen, donde comparten diversos momentos de su vida, tanto personal como profesional.

A pesar de ser responsables de mantener el orden público, la seguridad de los ciudadanos y hacer cumplir las leyes, estos valientes policías se destacan por mostrar a sus seguidores sus movimientos prohibidos después de sus jornadas laborales. Utilizan su tiempo libre para liberar el estrés a través del baile, lo que les ha valido el aprecio de una gran cantidad de seguidores.

Tras sus jornadas laborales, estos valientes oficiales destacan que su tiempo libre las utilizan para liberar el estrés a través del baile.

Uno de los oficiales, Brallan Martinez, quien tiene casi un millón de seguidores en TikTok, reveló en un podcast que se unió a la policía no solo por su amor al trabajo, sino también por la oportunidad de lucir el uniforme.

@elpolimen Un Podcast con mi compa el guatzi vallan aver amigos el Podcast la neta estuvo chingon aqui les dejo el link https://youtu.be/Pya0ByyIR30 en YouTube:ENTRECOMPASELPODCAST #viral #fyp ♬ sonido original - Brallan Martinez

En uno de los videos compartidos por estos policías, se lee: "Cuando te dicen que ya no hagas videos o te corren. Yo: pues ya me voy a salir".

Los comentarios picantes de sus seguidoras no se han hecho esperar, con frases como "Los señores justicia.... Ya pase por ahí", "Yo le puedo decir, arrésteme que me dejo", "10/10 para los polis con actitud", "Saben yo no hecho ningún delito, pero quiero que me arresten", "Y si les falto al respeto indebidamente y así me arresten", "Aquí en mi pueblo no ahí de esos", "Oficial arrésteme, me declaro culpable"

La comunidad de TikTok ha recibido con entusiasmo las publicaciones de estos divertidos y atractivos policías de Culiacán, quienes continúan cosechando seguidores y admiradores con cada nuevo video que publican.

Comentarios