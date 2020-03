Planta de Volkswagen en Puebla opera con normalidad tras caso de coronavirus

EFE -

La planta automotriz de Volkswagen en Puebla continúa este miércoles operativa pese a que en las últimas horas se detectó un caso de coronavirus asintomático de una persona alemana que era proveedor de la fábrica y pasó unos días en Italia.

"Esta persona que radica en Alemania, antes de su llegada de Alemania a México, estuvo unos días de vacaciones en Italia. Posteriormente visitó nuestras instalaciones en Puebla entrando en contacto con algunos de nuestros colaboradores tanto en Puebla como en Guanajuato", informó la compañía en un boletín.

Desde muy temprano, la mayoría de trabajadores tanto de líneas de producción como de oficinas acudieron a trabajar de manera normal en Puebla, si bien la compañía apartó a 40 empleados temporalmente de sus labores por haber tenido contacto directo con la persona contagiada.

Algunos empleados acudieron este miércoles a trabajar con mascarillas o bufandas que les cubrían gran parte del rostro, ante el temor a enfermar de COVID-19.

En el comunicado, la directiva de Volkswagen dio a conocer en la noche del martes que en el momento de ser alertados por el equipo de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa de inmediato se aisló a esta persona y actualmente se encuentra en un hospital privado de la ciudad de Puebla.

"Hemos estado trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud del estado de Puebla y aplicando los protocolos correspondientes", informó el texto.

Según explicaron algunos trabajadores de la planta, quienes prefirieron mantener el anonimato, la directiva de esta marca alemana no emitió ninguna tipo de alerta especial para las trabajadores.

No obstante, sí ha solicitado que se realicen medidas de prevención como lavarse las manos de manera constante, estornudar en el interno del brazo y acudir al médico en caso de iniciar con síntomas de gripe.

Jorge Humberto Uribe Téllez, secretario de Salud de Puebla, indicó en rueda de prensa que no existe riesgo de propagación, debido a que solo se tuvo en la lista de sospechosos a siete personas, y seis ya fueron descartados.

Sobre el caso detectado en Puebla, remarcó: "Esta persona no está enferma, quiero ser muy claro, porta el virus, tiene el coronavirus dentro de su cuerpo, pero no tiene enfermedad. Esto en medicina se le conoce como portador asintomático y como consecuencia, como no tiene datos de la enfermedad, la posibilidad de que esta persona transmita el virus es muy baja".