Pese a protestas, Elba Esther Gordillo sí tuvo boda

La boda de la ex líder de la SNTE se llevó a cabo en el exconvento de Santo Domingo en Oaxaca

Por: Luz Camacho

febrero, 13, 2022 10:53

Elba Esther Gordillo, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), celebró su boda con Luis Antonio Lagunas, abogado que la ayudó a enfrentar en proceso judicial tras ser acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada, pese a que horas antes maestros de la Sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE) irrumpieran en el lugar para destrozarlo.

El evento se realizó en el Jardín Etnobotánico, que se encuentra localizado en el interior del exconvento de Santo Domingo, en Oaxaca.

De acuerdo al periodista Salvador García Soto, fueron invitadas 150 personas, quienes para poder ingresar al lugar del evento deberían presentar una prueba de Covid-19, ya sea PCR o antígenos no mayor a 24 horas con resultado negativo.

Pese a que los celulares serían resguardados al momento de ingresar, al paso de las horas comenzaron a circular fotos y videos del la polémica boda entre la maestra de 77 años y el abogado de 41.

En uno de los clips se le ve a la pareja bailando muy contenta la canción ´You´re the first, the last, my everything´ de Barry White.