Perro es descubierto por su 'esposa' viendo perritas en Tik Tok y se hace viral

El animal no sabía lo que le esperaba por su no tan inocente travesura, pues se puso a ver cosas que no debía

Por: Redacción Web

Un perro chihuahua que veía videos en Tik Tok, fue sorprendido por su "esposa" viendo perritas, en dicha red social.

Imitando la clásica escena del marido rabo verde y con la canción de ´Heisenberg´ que se volvió un meme, éste perrito no sabía lo que le esperaba por su no tan inocente travesura, pues se puso a ver cosas que no debía.

Pensando que se encontraba solo, el ingenuo animal, se puso a ver a otras perras en Tik Tok, pero no se percató de que su "esposa" llevaba varios minutos vigilándolo desde atrás del sofá donde estaba acostado.

El video compartido por el usuario de nombre @rascocon58, lo que causó risas a cientos de internautas, especialmente a los que se identificaron con la escena y la han vivido en carne propia, pues saben que ser atrapado en esta situación es mortal, por lo que "Ese compa canino ya está muerto".