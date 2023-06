Perrito destruye 3 mil pesos en billetes y se hace viral

This browser does not support the video element.

Los perros son conocidos por ser uno de los animales más fieles, sin embargo, hay ocasiones en que les provocan dolores de cabeza a sus dueños, tal es el caso de un lomito que destrozó los ahorros de una joven.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @aliii_om compartió un video que se hizo viral donde muestra que su mascota destruyó a mordidas varios billetes de 500 pesos que daban aproximadamente un total de 3 mil pesos, provocando que su dueña se enfadara.

TE PUEDE INTERESAR: Niña recorta billetes; pensó que eran 'papelitos de colores'.

El vídeo acumula 1.2 millones de reproducciones y con más de 101 mil “likes”.

Ante la trágica situación, los internautas bromearon con la dueña del perro y otros más salieron en su defensa.

“Fui yo, él no hizo nada”, “Me había dado rabia porque pensé que había sido un niño, pero ya se me pasó', 'Con eso sabes que no esta contigo por el dinero…. Puro amor', 'Cuando eres honesto sin importar las consecuencias”, “Que lindo, es inocente”, “Fui yo, no le hagas nada”, 'Cómo no es mi dinero perdonalo', 'ÉL: Mira mami, multiplique tu dinero en muuuchos cachitos para que tengas más y no te quejes que como mucho y no te alcanza', Me siento entre la espada y la pared, pero te ruego perdonarlo', son algunas reacciones de internautas.