Periodistas callan frente a AMLO en protesta por asesinatos

En un hecho histórico, los periodistas que cubren "La Mañanera" se negaron a formular preguntas al presidente López Obrador en protesta por los asesinatos

Por: Patricia Hernández Agüero

febrero, 16, 2022 10:12

La protesta por el asesinato de seis periodistas en lo que va del presente año y el aumento de la violencia contra la prensa llegó hasta Palacio Nacional frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante "La Mañanera" de este miércoles, el reportero Rodolfo Montes tomó la palabra para decirle al presidente que los periodistas que cubren "La Mañanera" acordaron no formularle preguntas en solidaridad con los periodistas "caídos" desde el expresidente Felipe Calderón hasta la actualidad.

"Nos queremos abstener presidente de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros (periodistas) son servidores públicos", dijo Montes.

El reportero resaltó que la acción no era para respaldar a un periodista en particular, "sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida".

Rodolfo Montes también dijo que están convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas el 5 de marzo

El presidente respondió que respeta la decisión que tomaron y dijo que es su responsabilidad cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos y que lo seguirán haciendo.

Pero, también dijo que ellos no son represores, para que no los confundan, y defendió que su gobierno no manda a aniquilar a nadie.

"Ya no es el Estado como era antes, el violador por excelencia de los Derechos Humanos y si hay pruebas se castiga", dijo López Obrador.

Periodistas y camarógrafos presentes en Palacio Nacional guardaron un minuto de silencio en memoria de los colegas asesinados.

El día de ayer decenas de periodistas protestaron en la Cámara de Diputados y en el Senado contra los seis asesinatos de colegas que han ocurrido en este inicio de año en el país y el aumento de la violencia contra la prensa.

El más reciente asesinato fue el del periodista Heber López Vásquez, a quien mataron a tiros el jueves pasado en el puerto de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca.