Periodista Ciro Gómez Leyva denuncia que intentaron matarlo

El comunicador denunció que personas a bordo de una motocicleta dispararon a su camioneta y gracias a que es blindada pudo salvar su vida

Por: Patricia Agüero

Diciembre 16, 2022, 7:00

El periodista Ciro Gómez Leyva denunció que fue víctima de un atentado en su contra.



La denuncia la hizo el comunicador a través de un mensaje en Twitter.



Dijo que la noche de ayer a las 23:10 horas personas a bordo de una motocicleta le dispararon a 200 metros de llegar a su domicilio.



Gómez Leyva detalló que él mismo iba manejando su camioneta y fue gracias al blindaje de esta que pudo salvar su vida.



El periodista señaló que los sujetos que le dispararon lo hicieron con la clara intención de matarlo y ya ha informado de los hechos a las autoridades.



Gómez Leyva también publicó imágenes de su camioneta y los impactos de bala en ella.

Agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta. CGL pic.twitter.com/jNfX0N5uCA — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

Ante la denuncia pública, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch aseguró a Gómez Leyva que sus atacantes van a ser detenidos.'Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX @SSC_CDMX', escribió en un tuit.

Vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo el respaldo del @GobCDMX, @SSC_CDMX. https://t.co/7NDAPBbE0o — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 16, 2022

La reacción de indignación de los usuarios no se hizo esperar entre ellos los de colegas y amigos de Ciro que le brindaron todo su apoyo.El ex titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid se refirió en redes a la polarización en el país:'Te mando un abrazo muy solidario y que bueno que no lograron su intención. No podemos seguir en un ambiente de tanta polarización. A la violencia verbal siempre le sigue la violencia física. Basta ya de polarizar!!', escribió.Lo anterior en referencia a las declaraciones que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al decir en 'La Mañanera' que escuchar a periodistas como Ciro es dañino para la salud, 'si los escucha uno mucho le puede salir a uno un tumor en el cerebro'.El periodista de 65 años es titular del programa Ciro por la mañana de Radio Fórmula y de Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva de Grupo Imagen.