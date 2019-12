Pensión para adultos mayores aumentará en 2020

ADN 40 -

Para 2020 habrá un aumento de 70 pesos en la pensión para adultos mayores, anunció esta mañana la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Destacó que este año se ejercerá 115 mil millones de pesos, para 2020 será de 130 mil millones de pesos.

"Tenemos que alcanzar la inflación, pero en términos de la pensión que va a recibir el beneficiario estaríamos hablando de 2 mil 550 de este año que es el pago bimestral a 2 mil 620, incrementaremos 70 pesos el monto de la pensión".

Reiteró que muchas de estas pensiones no se han entregado debido a problemas que existen con el CURP. "Muchos de nuestros adultos mayores no contaban con una CURP, entonces hay veces que no coinciden los datos con los que nos proporcionaron, pero ya estamos trabajando en ello".