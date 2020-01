Para López Obrador, 2019 no fue un mal año, pero está pendiente resolver inseguridad

El presidente de México reconoció que existen asignaturas pendientes para su gobierno, como el de resolver el tema de la inseguridad

Notimex -

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que 2019 no fue un mal año pues al cierre de éste "no hay inflación" además de que existe desarrollo, no sólo crecimiento económico, aunque reconoció que también hay asignaturas pendientes como la inseguridad y la violencia.

Confió sin embargo que se serenará al país porque se están atendiendo las cusas que generaron la inseguridad y la violencia, al tiempo que se está separando "lo que es la delincuencia de lo que es la autoridad para que no suceda lo que pasaba en gobiernos anteriores".

"Llegó un tiempo en que (Joaquín) Guzmán Loera tenía el mismo poder, tenía la influencia que tenía en ese entonces el presidente, que ostentaba el máximo cargo en el Gobierno de la República, porque había un contubernio y eso impedía que se castigara a los que cometían los delitos.

"Eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia, eso no va a volver a suceder, nosotros queremos moralizar la vida pública de México y lo estamos haciendo. Estamos purificando la vida pública para que se tenga autoridad moral y se pueda tener autoridad política", dijo en un mensaje en redes sociales.

Sostuvo que 2019 "no fue un mal año" pues avanzó la transformación de la vida pública del país, se acabó la corrupción, sobre todo "arriba", y "no hay impunidad".

La economía se mantuvo estable, se fortaleció el peso, "no hay inflación",

aumentaron los salarios mínimos como no había sucedido en 40 años y hay bienestar en el pueblo.

"Sobre todo hay desarrollo, no sólo crecimiento económico. ¿Cuál es la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo? El crecimiento es que haya dinero, el desarrollo es que haya dinero y que se distribuya con justicia el ingreso, que se distribuya con justicia la riqueza. Eso es lo que sucedió este año".

Muchos mexicanos, millones de mexicanos, están recibiendo apoyos, beneficios como nunca había sucedido, subrayó.

Confió en que al atender el problema de la inseguridad y la violencia se irá apaciguando y serenando al país, porque no se permite la corrupción y se están atendiendo las causas que originaron ese fenómeno en México

En ese sentido, sostuvo que debe haber progreso y justicia, bienestar para la para gente, empleos y se tiene que atender a los jóvenes "como lo estamos haciendo", garantizando el derecho al trabajo y a la educación.