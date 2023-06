¡Papa caliente! Bebé pasa de mano en mano en Metro CDMX

This browser does not support the video element.

Un bebé de meses de edad se convirtió en el protagonista del más reciente video viral de 'México Mágico' por pasar de mano en mano hasta llegar a los brazos de su madre en un vagón del Metro de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @abysagu compartió el clip que muestra la peculiar forma en que varias usuarias ayudaron a estar sano y salvo con su mamá.

En las imágenes se ve que el furgón exclusivo para mujeres completamente lleno, por lo que era difícil caminar entre las personas. Ante esto, la abuela, quien iba de pie y al parecer ya no tenía fuerzas para cargar al pequeño, decidió dárselo a la madre, pero como iba del otro lado del vagón, recurrió a la ayuda de las demás usuarias, quienes incluso cubren su cabeza para que no se pegue con el tubo.

Tras pasar por tres manos desconocidas, el bebé llegó a los brazos de su madre sano y salvo.

Los hechos habría ocurrido en las inmediaciones de la estación Constitución de 1917 de la Línea 8, según reportaron.

Los usuarios de TikTok bromearon sobre lo sucedido en el Metro de CDMX, pero también destacaron la solidaridad de las mujeres.

'Es como cuando el chófer te manda el cambio y te llega íntegro', 'El bebé: me la estoy pasando bien raro...', 'Jajajajaja si se pasan el cambio de mano en mano, que no se pasen una bendición', 'El momento que mantendrá humilde a ese bebé por siempre', 'A esto llamo red de apoyo, una tribu', 'Me encanta el trabajo en equipo', 'Es como la escena donde pasan a Peter Parker en el vagón', 'Jajajajajajajajajajaja, nunca deja de sorprenderme mi México mágico', 'Ok, pero la chica que cubrió para que no se pegará con el tubo vale oro', son algunos de los más de 2 mil comentarios que dejaron en el video.