Padre exhibe a hijo en redes por embarazar a niña de 14 años

El video del regaño a su hijo de 15 años tiene 25 millones de reproducciones, pero los usuarios lo criticaron por "humillarlo" públicamente

agosto, 30, 2022 18:41

El bloguero Mario Zapata, mejor conocido como "El Chinaloense", hizo público que su hijo de 15 años embarazó a su novia de tan solo 14 años.

Después de que su hijo le dio la noticia, el bloguero grabó la charla y llamada de atención que tuvo con él y lo publicó en sus redes sociales, el video en TikTok tiene 25 millones de reproducciones, sin embargo, los usuarios rechazan que el padre haya "humillado" públicamente a su hijo.

El video comienza con el padre mostrando una prueba de embarazo y posteriormente da a conocer que su hijo de 15 años embarazó a su novia de 14 años pese a la confianza, pláticas y consejos que su madre y él le dieron.

"¿Qué vas a hacer ahora, te dimos la confianza, tu mamá y yo, cuántas veces platicamos contigo, siempre dándote consejos, y ve con lo que nos sales?", dice el padre a su hijo que aparece de pie frente a la cámara.

El padre recriminó a su hijo que él trabajaba duro para darle educación y se superara para que no trabajara en lo mismo que él (en la construcción), pero ahora tendrá que ir a trabajar "levantando cemento" porqué no puede mantener a su novia y al bebé que esperan.

"Ya son tres bocas más hijo, tienes que entenderme tu a mí. Te arruinaste la vida y ni modo", dice el padre a su hijo.

También cuestionó al menor sobre si ya había ido a hablar con los papás de la novia a lo que este respondió que no.

"Pues tu vas a ir y vas a hablar con ellos (los papás de la menor), porque yo la cara no la voy a ir a dar por ti. Así como te crees hombrecito, así tienes que ir tu a dar la cara a los papás de la niña, porque yo no voy a ir".

Y agregó: "Yo no se como le vas a hacer, pero tu solito vas a ir a hablar con el papá de la niña. Conmigo no cuentes, te dábamos consejos, ahorita que venga tu mamá a ver como va a reaccionar, no saben ni en la que te metiste".

El padre del menor aconsejó a otros padres de familia a estar al pendiente de todo en casa y hablar con sus hijos para que no pasen por esta situación.

"Tal vez no le arruine la vida, pero si tiene que madurar más rápido. Hay que hacerlos entender que vamos a estar para apoyarlos, pero hay situaciones que ellos solos deben de afrontar", se lee en varios mensajes del padre.

El video tiene 25 millones de reproducciones, pero los usuarios reclamaron al padre de familia por exhibir y "humillar" a su hijo públicamente a través de TikTok.

Después de viralizarse el regaño a su hijo por haber embarazado a una menor de 14 años, fue el propio padre quien publicó otro video para pedirle disculpas públicas a su hijo por haberlo exhibido en redes sociales.

Además, dio a conocer que tras enterarse que su hija estaba embarazada, sus padres rechazaron apoyarla y la enviaron a vivir con el menor.

Algunos usuarios han expresado dudas sobre la veracidad de los videos debido a que se trata de un creador de contenido, pero hasta el momento Mario Zapata no ha confirmado que se trate de una broma y al contrario ha expresado que apoyará a su hijo.