Ordena El Chapo proteger a AMLO: abogado de Guzmán

El abogado de Joaquín Guzmán Loera, dijo que El Chapo dio la orden para que cada que el presidente Andrés Manuel López Obrador acuda a Sinaloa esté protegido

El abogado de la familia de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, José Luis González Meza, aseguró que el capo ordenó proteger al presidente Andrés Manuel López Obrador siempre que visite el estado de Sinaloa.

Esto luego de que en un video se observara cómo el mandatario saluda a Consuelo Loera, madre del narcotraficante y le respondiera que ya recibió su carta.

En entrevista para Grupo Fórmula, el abogado narró el momento del encuentro entre la madre de El Chapo y el Presidente, luego de que recibiera una carta, en la que Consuelo Loera le solicitaba que le ayudara con visas humanitarias para que pudiera ver a su hijo.

El objetivo era intercambiar opiniones sobre la extradición de Joaquín Guzmán a los Estados Unidos, misma que, según el abogado, sucedió mediante ilegalidades en el sistema de justicia mexicano. En caso de resultar cierta su sospecha, la familia pide que sea repatriado inmediatamente.

Al llegar el presidente, aclaró Meza, contactaron un miembro de su equipo, a quien avisaron de su presencia y luego esperaron que a su regreso del acto político, se detuviera para saludarlos, situación que, efectivamente, se desarrolló de esa manera.

Por otra parte, describió que Andrés Manuel López Obrador iba muy bien protegido por el gobierno federal, estatal y municipal, pues la caravana constaba de seis camionetas.

Además, el abogado aseguró que las estrictas órdenes de "El Chapo Guzmán", recluido actualmente en Estados Unidos, fueron proteger al presidente.

"Desde el momento en que el presidente llegó a Culiacán en el avión, no hubo ningún problema. No había ningún riesgo. Él llego a la tierra de El Chapo. (La orden) fue eso, no dañar al Presidente. Cuantas veces vaya a Sinaloa, el presidente va a estar protegido", aseguró José Luis González Meza.

Sin embargo, el abogado reveló que durante su improvisado saludo, la gente comenzó a decir una serie de cosas desagradables para la familia y para la señora Consuelo. Según Meza, la gente sataniza tanto al "Chapo" como a su madre.

"Satanizan al Chapo y satanizan a su mamá, una mujer de 92 años que jamás ha pisado los Estados Unidos, que no tiene ningún antecedente penal, que no vive en ningún castillo y vive en una casa muy humilde".

El abogado agregó que cuando regrese a México convocará a una conferencia de prensa para ofrecer más detalles del encuentro y hablar de "la actitud humanitaria y cristiana del presidente".