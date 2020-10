Frente AntiAMLO extiende protesta a todo el Zócalo de México

Integrantes del Frente Nacional AntiAMLO, partieron del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México con el objetivo de ampliar su plantón

03/10/2020 | EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos cinco mil opositores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, marcharon este sábado y lograron extender su protesta a toda la explanada del Zócalo de la capital mexicana.

La organización, abiertamente contraria al presidente mexicano, tiene como principal objetivo exigir la "renuncia" de López Obrador.

Los manifestantes, integrantes del Frente Nacional AntiAMLO, iniciales del presidente, autodenominados FRENAAA, partieron del Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo de la Ciudad de México con el objetivo de ampliar su plantón en la segunda mitad de la explanada de la llamada Plaza de la Constitución y lo lograron.

El abogado Alejandro González, quien dijo ser parte de la comisión jurídica del movimiento, señaló que por medio de sendos amparos, en los que apelaron el derecho a la libertad de tránsito, a la libre manifestación y asociación: "Dos juzgados resolvieron, en suspensión provisional, que la autoridad responsable estaba violentando nuestros derechos y ordenó de manera inmediata cesarán", expuso en entrevista con Efe.

El líder del movimiento, Gilberto Lozano, quien abandonó de manera intempestiva la manifestación, dijo que dejaba la protesta "porque ayer López me amenazó. Ayer me dijeron que hoy no salía del Zócalo vivo", esgrimió Lozano a paso apresurado.

Desde hace una semana, la protesta ocupaba una mitad de la plaza con unas 300 casas de campaña, en su gran mayoría vacías, y también estaban apostados con más casas de campaña cerca de la Alameda Central que llevan a la famosa explanada.

Además, los opositores, cuyo principal objetivo es lograr la dimisión de López Obrador a quien califican de comunista, quisieron medir su poder de convocatoria y tomarle la palabra al mandatario mexicano que esta semana dijo que renunciaría a su cargo si veía una manifestación de 100.000 personas y que comprobara que ya no cuenta con el apoyo de los ciudadanos.

"A la primera manifestación de 100.000 personas y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, (me voy) a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato - que se llevará a cabo en 2021-", dijo el presidente, el martes pasado.

Ante ello, los inconformes, que comenzaron manifestándose en el mes de mayo sobre su automóviles mediante bocinazos, llamaron este sábado a sus seguidores de todo el país para intentar reunir a las 100.000 personas, pero según estimaciones al Zócalo este sábado apenas llegaron unas 5.000.

Organizadores del grupo explicaron que en el Monumento a la Revolución asistieron tres notarios públicos, funcionarios del Estado para prevenir fraudes, quienes repartirían, de ser necesario, los 100.000 números impresos para comprobar la cifra.

En un recorrido Efe pudo comprobar que luego de tres horas del inicio de las protestas se habían repartidos unos 25.000 números aunque estos no se reflejaban en la cantidad de personas que integró la protestas.

Los manifestantes, quienes en su mayoría portaban banderas de México, gritaron durante todo su recorrido la consigna "¡Fuera López, fuera López!", cantaron el Himno Nacional Mexicano y portaron pancartas con leyendas como "AMLO a mano alzada te despedimos", "Fuera López comunista", "¡Vete López!",

Al llegar al Zócalo fueron contenidos por agentes de la policía en las calles que circundan la plaza, pero casi 30 minutos después los agentes los dejaron pasar a la parte vacía del Zócalo para que lo ocuparan y donde dijeron que iban a instalar más casas de campañas y donde permanecerían en plantón hasta la renuncia del presidente mexicano, quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018.

Fue a finales de mayo cuando se dio la primera protesta sobre vehículos cuando cientos de conductores avanzaron en caravana y tocaron las bocinas de sus autos en la céntrica avenida Reforma de la capital mexicana. (Con información de agencias)