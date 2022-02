Novia se hace viral tras detenerse en un Oxxo por ¡hambre!

Los presentes en la tienda de conveniencia quedaron boquiabiertos al ver a la hermosa novia

Por: Patricia Hernández Agüero

febrero, 23, 2022 13:35

Una boda puede requerir de algunos meses de preparación, siempre y cuando desees ofrecer una fiesta a tus invitados para celebrar el matrimonio.

El día del evento es importante respetar el itinerario para llegar con tiempo a cada una de las asignaciones como maquillaje y peinado, fotografía, llegar a la ceremonia religiosa en caso de que así sea, la ceremonia civil y finalmente la recepción.

Pero, si la novia es la que tiene un "ataque" de hambre, no hay poder que la haga cumplir con dicho itinerario.

Esto fue lo que le pasó a una mujer que se casó el pasado fin de semana en Puebla y se detuvo en un oxxo para comprar algo de comer y su historia se hizo viral.

La novia identificada como Ingrid Espinoza se dirigía junto con su ahora esposo a la recepción de la boda, pero quizás los nervios por dar el "Sí" ya habían pasado y el hambre se apoderó de ella.

No lo pensó dos veces y pidió detener el vehículo frente a un OXXO. La joven dejó a los presentes boquiabiertos al verla con su hermoso ajuar de novia. Por su parte, el novio quien vio divertido la escena, decidió inmortalizar la escena con una fotografía.

"Mi historia es algo épica. El día sábado me casé, y saliendo de misa moría de hambre y me bajé a comprar algo de comer. A mi esposo se le hizo cómico que hiciera eso y me tomó esa foto ", dijo la mujer.

La historia de Ingrid fue compartida en las redes sociales de la mencionada tienda de conveniencia.