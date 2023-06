No permitiremos chantajes: AMLO a agricultores de Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en la conferencia mañanera que no cederá ante las protestas de productores de agrícolas en Sinaloa.

El mandatario fue firme en aclarar que su gobierno no se dejará chantajear ante las recientes protestas de productores en Sinaloa, quienes tomaron el Aeropuerto de Culiacán como una forma de exigir una garantía del gobierno respecto a los precios de sus productos, especialmente del maíz y trigo.

“Nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción”, sentenció López Obrador.

López Obrador afirmó también que dichas protestas están siendo impulsadas por un partido político y adversarios, así como organizaciones de productores de élite.

Asimismo, aseguró que su gobierno está cumpliendo con todos sus compromisos sobre las garantías con los campesinos del país.

Pero nuevamente indicó que no se dejará persuadir.

'Cierran el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, pero no vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto y también, para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública. Lo lamento mucho porque se afecta a quienes utilizan el aeropuerto, quienes necesitan viajar', señaló.