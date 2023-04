No hay pruebas de que entrara fentanilo a México en vacunas

No hay evidencia alguna que demuestre que empresas chinas traficaron fentanilo a México 'disfrazado' de insumos contra la Covid-19 con la complicidad del Gobierno mexicano, pese a que así lo aseguran usuarios de redes sociales que se basan en fuentes que nunca publicaron esa afirmación.

Este mismo contenido también se replica en cuentas de Facebook.

HECHOS: Ninguna fuente fiable ha publicado estas afirmaciones, además una consultora de Pekín que hace el seguimiento de las vacunas fabricadas en China afirma que desde Wuhan no se han exportado dosis anticovid. Por su parte, investigadores consultados tampoco tienen registro de estos hechos y el Insabi rechaza las acusaciones.

SIN PRUEBAS PARA AFIRMARLO

El hilo de Twitter cita como fuente a tres páginas web: 'Sin Línea, Polemón y SDP'. Sin embargo, un rastreo con palabras claves en estos portales demuestra que nunca reseñaron nada sobre esta presunta trama corrupta.

EFE Verifica también contactó a la organización InSight Crime, que investiga el crimen organizado en América y que ha escrito en varias oportunidad sobre el fentanilo en México.

'No tengo conocimiento sobre esos mensajes y no he podido encontrar alguna fuente que pueda constatar su veracidad', dice una de sus investigadoras locales consultada por el contenido que se comparte en redes.