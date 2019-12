No hago leña del árbol caído, no puedo condenar a Calderón: AMLO

Información nacional - 11/12/2019 08:55 a.m.

Notimex -

Luego de la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Publica en el gobierno de Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantarse y hacer juicios en contra del exmandatario mexicano.

"No quiero que se piense que se está atacando a Felipe Calderón, pese al daño que nos hizo, no solo a nosotros, sino al país a partir del fraude electoral en 2006", expreso López Obrador durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Yo no hago leña del árbol caído, agregó, no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón, ni a García Luna que es un presunto señalado.