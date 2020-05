"No existe el COVID": señala madre de paciente fallecido en hospital de Ecatepec

La madre de un fallecido por coronavirus acusó a los médicos del Hospital General de las Américas de inyectar a los pacientes para matarlos

Por: Redacción Web

La noche del viernes, un grupo de familiares de paciente por Covid-19 entraron a la fuerza al Hospital General "Las Américas" en Ecatepec argumentando que no habían recibido informes y al entrar encontraron que su familiar había muerto, además encontraron varios cuerpos embolsados en la parte trasera del hospital, lo que los hizo entrar en pánico.

En los videos que circulan en redes sociales se escucha decir a varias personas: "Los están matando, los están matando, ayer estaba bien, los tienen arrumbados".

Tras ver los cuerpos, los familiares se enfrentaron al personal médico del nosocomio e insistían en que su familiar estaba bien un día antes y no se explicaban porqué estaba muerto. Incluso culpaban a los doctores de inyectar a los pacientes, pues pese a la información que se ha dado a conocer sobre el nuevo coronavirus, ellos aseguran que el Covid-19 no existe.

Incluso una mujer identificada como María Dolores Carrillo, madre de un paciente fallecido, acusaba a los doctores de haberle inyectado algo a su hijo para matarlo, pues pese a la información que se ha dado a conocer sobre el nuevo coronavirus, ella asegura que el Covid-19 no existe.

"Lo único que exijo es que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo, yo no quiero que me lo den embolsado y que cenizas la ve$#&, quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí con nuestros fallecidos que nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID. Aquí a mi hijo me lo inyectaron yo creo para matarlo", indicó.

Ante su declaración a los medios de comunicación, la señora confesó haber sido una de las personas del grupo que ingresó a las instalaciones del hospital a la fuerza, lugar donde encontraron cuerpos en camillas y en bolsas, presuntamente fallecidos a causa del COVID-19.

"Yo entré a buscar a mi hijo donde hay más de 20 muertos con su bolsa con cierre. Yo destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era mi hijo o no era mi hijo, mi hijo estaba caliente. No me han dicho nada, llegó la fuerza y nos echaron para afuera", añadió.

Las declaraciones de la mujer han causado eco en las redes sociales donde los usuarios calificaron de ignorante a la mujer y pidieron a todas esas personas que se informen mejor sobre el nuevo coronavirus, para que no den declaraciones que puedan provocar más agresiones contra el personal médico.

Respeto muchísimo a la pandilla de Ecatepec dolida y preocupada por sus familiares internados pero el llamado a quedarnos en casa e informarnos era justamente para no llegar a esto, ingresar por la fuerza a un hospital gritando "Los están matando" y después declarar esto: pic.twitter.com/ngzwDJhvVf — Alejandra Coronaovarios ?? (@LaMendolaEsa) May 2, 2020

Lo del Hospital Las Americas de Ecatepec es la primera advertencia. Personas alteradas por falta de información, médicos expuestos al descontento social, muertos amontonados en hospitales.



Es la consecuencia de creer que una pandemia se enfrenta con conferencias de prensa. — Frida García #?????????????????????????? (@MuySuFrida) May 2, 2020

Ecatepec hace una semana haciendo fiestas clandestinas??

Ecatepec HOY, diciendo que en el hospital matan a la gente con inyecciónes y que el covid19 no existe.??

SI CLARO! estudiamos más de 7 AÑOS, para inyectar y matar a cualquier pe...rsona que no toma en serio la pandemia.?? pic.twitter.com/7kYf8hSINP — ?????????? (@xockobuzz) May 2, 2020