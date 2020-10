Niño no quiere estudiar ni hacer la tarea y madre lo pone a vender dulces

"Hoy soy la mamá más mala del mundo para ti", escribió la madre en la publicación de la historia de su hijo de segundo grado de primaria en Mérida, Yucatán

| 08/10/2020 | ionicons-v5-c 18:18 | Patricia Hernández Agüero |

Yucatán.- A través de redes sociales comenzó a viralizarse la historia de un pequeño niño que le dijo a su mamá que no quería estudiar ni hacer la tarea.

La madre a cambio decidió mandarlo a vender paletas en la calle bajo el sol y sin agua para que valorara la importancia de estudiar.

En imágenes que la misma mujer publicó de su hijo en sus redes sociales, se puede ver que el niño sostiene un cartelón que dice el siguiente mensaje: "vendo paletas porque no quiero estudiar, ni hacer tarea $1".

Andrea Melissa Peniche madre de Paolo que cursa el segundo grado de primaria en Mérida, Yucatán, dijo que la acción que tomó con su hijo lo hizo confiada en que algún día se lo agradecerá y le dará las gracias.

La madre relata que su hijo tuvo que comprar una bolsa de paletas con su propio dinero, durante una hora y sin sentarse.

"Morías de vergüenza al pararte en la esquina y sobre todo, de sueño por el sol que te daba de frente. No fue fácil para ti sacar cuentas y tu mismo me dijiste: "Ya veo porqué debo aprender a sumar y restar. Me pediste agua a los 5 minutos, pero te diste cuenta que con 5 pesos no te daba para una botella de agua", relató la madre en su publicación.

La mujer detalló que varias personas se detuvieron para aconsejar al pequeño, incluso elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán se detuvieron para ayudarle a la mujer con algunas palabras para su hijo.

"¡Se tomaron la molestia de darte palabras correctas para que te dieras cuenta de lo que tienes!", le escribió la madre a su hijo.

La joven de oficio maquillista agradeció a las personas que le brindaron algún consejo a su hijo.

"Sé que esto lo hará un hombre de bien a futuro. Y me lo va agradecer".

La historia rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales con diversas reacciones, la mayoría le aplauden a la mujer la medida tomada para su hijo.

La madre dijo que el año pasado había aplicado un correctivo parecido, solo que en esta ocasión el niño vendió chicles por 50 centavos durante una semana. El niño terminó el curso ese año entre los dos primeros lugares de la clase.