Niña se disfraza de cucaracha en su fiesta de cumpleaños

Una niña de 4 años tuvo una celebración inusual por su festejo porque eligió que la temática fuera con su animal favorito... las cucarachas

MAZATLÁN, SINALOA.- En gustos se rompen géneros y un claro ejemplo lo dio una niña de 4 años que pidió que la fiesta de su cumpleaños fuera con una inusual temática: las cucarachas.

La pequeña originaria de Sinaloa dejó de lado las princesas, los personajes animados y los ponis pues prefirió que su celebración estuviera rodeada de globos, una piñata, pastel y otros objetos alusivos a su "animalito favorito".

A través de redes sociales se hicieron virales las fotos que demuestran lo tanto que esta pequeña ama a este insecto odiado por muchos pues se disfrazó de cucaracha.

Temática divide opiniones de cibernautas

Las opiniones de los internautas se encuentran divididas, pues algunos consideraron original y diferente la temática, mientras otros criticaron a la familia por ser un festejo "raro" y "desagradable".

"Que bonita se ve la pequeña Sofía, está increíble su disfraz 🤩, y que maravilloso que sea fan de estos insectos", "Yo dejaré ser a mi criatura para que no crezca con prejuicios ni con restricciones en cuanto a sus gusto", "Un aplauso para esos papás que no son prejuiciosos y que le cumplieron su deseo", "Es la primera cucaracha adorable que he visto", "Que asco para mí, pero que bueno por la niña", algunos de los comentarios de los usuarios que aplaudieron la temática.

"¿Seguros que esa niña está bien?"; "Nunca llevaría a mi hijo a una fiesta así, qué raros"; "La niña debió aprender esos gustos de sus papás", esto publicaron los que estuvieron en contra.

