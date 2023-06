Niña revela a papá durante juego que su mamá tiene ¡novio!

Un juego entre padre e hija se volvió tenso cuando la niña de aproximadamente cuatro años dijo que su mamá salía con otro hombre

Por: Patricia Agüero

Junio 26, 2023, 10:00

Dice el dicho que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, y esto es lo que le 'preocupa' a un padre de familia.

Y es que mientras convivía con su pequeña hija a través de un juego llamado 'Qué se siente', la niña hizo una importante revelación que lo tomó por sorpresa y a su esposa también.

El padre y su hija hacían una transmisión en vivo en Facebook cuando este le pregunta a la niña: ¿Qué se siente que tu no tienes novio porque tu papá te regaña? Lo que respondió su hija dejó a ambos papás 'boquiabiertos'.

'Y qué se siente que tu tóxica ande con otro hombre', dijo la niña inocentemente, mientras el padre parecía 'infartado' tras escucharla.

Rapidamente la pareja cuestionó a su hija sobre lo que dijo, pero lejos de calmar la situación, dio más detalles con su sinceridad.

'Vi a mi mami con otro hombre. Una vez mi mami me puso una canción con mi abuelita Ofe y dijo que el que acá (señala a un lado) era su novio', detalló la niña.

Mientras el hombre la cuestionó si se refería al vecino, a lo que la niña respondió que sí

El papá queria saber que ocurría, por su parte la mujer dio su versión de los hechos y explicó que estaban viendo un video de la Sonora Dinamita y su mamá (abuelita de la niña) dijo que el vocalista era su novio.

El hombre parecía no estar muy conforme con la explicación y tras un silencio incomoda, la mujer le reclamó a su esposo y a su hija que no la involucraran en el juego o mejor ya no jugarán así porque luego 'lo toman enserio'.

El protagonista de la historia fue Ricardo Garnica, locutor de radio en la ciudad de León, Guanajuato junto a su hija Selena.

Después de que el video se viralizó, Ricardo recibió cientos de mensajes por lo que tuvo que salir a aclarar que la relación con su esposa Fabi se encuentra bien y le tiene toda la confianza del mundo.

Agregó que en ocasiones su hija suele malinterpretar las cosas.