Niña recorta billetes; pensó que eran 'papelitos de colores'

This browser does not support the video element.

Un joven vio que sus esfuerzos por ahorrar dinero fueron en vano, pues su prima de 4 años se encontró los billetes que había juntado y los recortó pensando que eran unos “papelitos de colores”.

La triste historia que compartió Alexander Cera en su cuenta de TikTok suma hasta el momento más de 3.4 millones de reproducciones.

Aunque el usuario no especifica la cantidad de dinero que era, por la cantidad de billetes recortados se cree que podrían ser más de 5 mil pesos.

El video provocó que los internautas sintieran como si ha ellos mismos les hubiera pasado el incidente por lo que el video se hizo viral.

'Pues vendela y recuperas', 'X:un vídeo no te puede doler. El vídeo: emoji de calaverita', '¡Ay, ay, no es mi dinero, pero me dolió', 'Ve al banco, creo que los puedes cambiar', 'Es mi mayor miedo ahí tengo 4 mil dólares en efectivo y acá los niños son medio bruscos', '¿Sigue viva?', 'Sí me pasó, pero me regresaron el dinero mis tíos', 'El esfuerzo se fue en un instante', 'El morro: ay primita, te duele el brazo?. La primita: sí. El morro: deja te lo quito', 'mi mano está agarrando un machete y está yendo a visitar a mi prima', 'Y así me quedé sin familia', son algunos de los comentarios.