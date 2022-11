Niña llora porque no quiere comer pollo asado: '¡Pobrecito!'

El video de una niña se hizo viral después de que viviera momentos de angustia porque sus papás querían obligarla a comer su pieza de pollo

Por: Patricia Agüero

Noviembre 21, 2022, 12:00

Una niña de aproximadamente seis años vivió momentos de angustia a la hora de la comida.



Lo que para algunos niños puede ser su platillo favorito, para una niña una pieza de pollo se convirtió en algo más que solo comida, se trataba de un pollito muerto.



La menor estalló en llanto cuando sus padres la querían obligar a comer el pollo, pero entre lágrimas la niña decía que no quería.



'Pobrecito pollo, yo no quiero comérmelo siempre porque pobrecito', dijo la niña identificada como Natalia.



La madre de la menor le advirtió que si no se comía el pollo, tampoco la dejaría comer dulces, pero Natalia respondió que los dulces no se mueren, solo los pollos.



En medio de un silencio entre la familia, la menor acaricia la pieza de pollo con visible pesar y dijo que quería un animal vivo, no un animal muerto.



Por su parte, el padre de Natalia intervino para tranquilizar a su hija y decirle que no pasaba nada si no quería comer su pieza de pollo, pero que dejara de tocar con la mano la comida.



El video finaliza con la menor llorando en medio del regaño de su mamá que insistía en que Natalia comiera.



El video se hizo viral gracias a que alcanzó más de 26 millones de reproducciones.



Por su parte, los usuarios reaccionaron pidiendo a los padres de Natalia que respeten su decisión de no querer comer carne ya que estaba sufriendo. Otros señalaron que escucharon a sus hijos y ahora son veganos o vegetarianos.





¿Qué es el vegetarianismo?



El vegetarianismo es el régimen alimentario que tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne.



En la dieta vegetariana es probable que también se adopte una actitud y un estilo de vida que rechaza otras formas de utilización de los animales para producir bienes de consumo o para la diversión humana.



¿Qué es el veganismo?



El veganismo es la abstención del uso de productos de origen animal en la alimentación, en conjunto con una doctrina que rechaza concebir a los animales como mercancías.



Los fundamentos del veganismo incluyen argumentos morales, ambientales, de salud y humanitarios. Los principales productos y servicios excluidos en el veganismo son: carne, pescado, huevo, miel, leche y derivados (como el queso o yogur).