Mujer tóxica prende fuego a vehículo de pareja y lo calcina

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la detención de una mujer después de que calcinó a su pareja sentimenal.



De acuerdo con un comunicado de la dependencia, los hechos se registraron el pasado 15 de octubre en la comunidad del Chillar en el municipio de Tolimán.



Fue la Unidad de Investigación del municipio de Tolimán quien recibió la denuncia donde se refería que al interior de un vehículo calcinado se encontraba una persona sin vida.



Después de que identificaron a la persona sin vida, las autoridades constataron el propietario del vehículo y su contexto familiar, esto permitió establecer la línea de investigación.



Con el avance en la carpeta de investigación, se identificó a una mujer, quien era pareja de la víctima y posiblemente sería quien planeó la acción que lo privó de la vida. Por ello, se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra, misma que ya fue cumplimentada.



La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial y un Juez de Control determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado, 4 meses de investigación complementaria y prisión preventiva como medida cautelar.



Mujer le prende fuego a camioneta de su novio



Un caso similar de una mujer enfurecida con su pareja sentimental por una presunta infidelidad se registró en Michigan, Estados Unidos en septiembre del año 2020.



En esa ocasión, la acción de la mujer quedó captada en video y viralizada en redes sociales.



En las imágenes, una mujer con sudadera y gorro en color negro que llevaba cubrebocas, roció presuntamente gasolina sobre la camioneta de su pareja y después le prendió fuego, sin embargo, la explosión terminó por alcanzar su rostro.

Enquanto isso, em Michigan, EUA...



Mulher quase se mata ateando fogo no carro do ex-namorado



Ela despeja gasolina no banco de trás do carro antes de acender um isqueiro, mostra vídeo.



Sydney Parham foi presa e solta depois de pagar fiança de US$ 20 mil