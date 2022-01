Mujer tose sin cubrebocas en cine de México; se desata pelea

Un hombre en la misma sala de cine le reclamó iracundo a la mujer y a su acompañante

Por: Patricia Hernández Agüero

enero, 12, 2022 12:10

Comentarios

Desde el año pasado se quitaron las restricciones por Covid-19 en México para acudir a lugares de esparcimiento como el cine, pero siguiendo las medidas sanitarias de seguridad para evitar contagios.

Actualmente México se encuentra en la cuarta ola del Covid-19 con la variante ómicron aumentando el número de contagios.

A través de redes sociales, un hombre exhibió a una mujer en una sala de cine por toser sin traer el cubrebocas puesto, el hombre le reclamó iracundo que se lo pusiera.

"Usa tu cubreboca, usa el cubreboca", se escucha decir al hombre mientras la está grabando.

La mujer le respondió que si se lo pedía porfavor se lo pondría. Sin embargo, el hombre le volvió a reclamar por toser sin cubrebocas puesto y la llamó "inconsciente", mientras la mujer se burla y saca la mascarilla de su bolso.

Pero, la situación se salió de control cuando el hombre le dijo en inglés: "I Don´t give a Shit, use that..." y la persona que acompañaba a la mujer se levantó del asiento y dio un manotazo para tumbarle el celular.

La mujer intervino para evitar una pelea entre ambos hombres, que comenzaron una discusión en inglés.

La mujer finalmente se puso el cubrebocas y dijo "tanto pedo por esto (señalando la mascarilla", a lo que el hombre le respondió que era por su tos y la situación en la que "estamos".

Antes de retirarse de la sala, la pareja le dice al hombre que si no quiere contagiarse que no salga a lo que el hombre responde: "No vengas (al cine) si estás enferma".

El video fue publicado en la cuenta de Twitter "Los Supercívicos" el pasado 6 de enero, pero se desconoce la ciudad en donde ocurrieron los hechos.

El video ha generado opiniones encontradas, algunos apoyan la postura del señor que exhibió a la mujer y la responsabilidad de usar el cubrebocas, pero otros más, apoyaron el reclamo de la pareja, de no salir en medio de una pandemia.