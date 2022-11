Mujer sorprende a su esposo en un hotel con otro hombre

A través de redes sociales se hizo viral la historia de una mujer que siguió a su esposo y descubrió que se fue con otro hombre a un hotel

Por: Luz Camacho

Noviembre 23, 2022, 18:00

Una tiktoker realizó el 'story time' de una seguidora que cómo descubrió que su esposo era gay, tras 9 años de casada y se hizo viral en redes sociales.



Marisela Ruiz Sinaloa, quien es del estado de Ciudad Juárez, Chihuahua, compartió en su cuenta de TikTok, la cual suma más de 300 mil seguidores, la anécdota de una supuesta seguidora.



En el video explica que la mujer aunque tenían 9 años de casados nunca se dio cuenta de que su marido era gay y que tampoco daba indicios de que tuviera diferencias sexuales.



'Yo nunca sospeché, nunca hubo algún indicio que me dijera 'se ve gay'. Si lo pongo en retrospectiva y me voy hacia el pasado me doy cuenta que sí había cositas que me dejaban ver y analizándolo fríamente que 'eso sí es muy gay', pero en el momento no lo miraba', cuenta la tiktoker en primera persona.

'No teníamos la vida sexual más apasionada del mundo, pero tampoco la peor del mundo', cuenta la mujer de Ciudad Juárez.

“A mí me costaba mucho trabajo creer que él me estaba siendo infiel, porque eso pasaba por mi mente, pero obviamente con una mujer, no con un hombre. Me costaba mucho trabajo que eso podía esta pasando por la razón de que él nunca dejó de ser atento conmigo, y no era así, fue todo lo contrario y yo siento que por la culpa que sentía, él era más atento conmigo. Todo mundo me lo envidiaba', relató.

'Fui a su trabajo y vi que sale con uno de los empleados hombres, en mi mente pasó que se iban a ir a tomar con unas viejas, pero jamás me pasó por la mente que pasara algo entre ellos; resulta que los sigo hasta un hotel y se estacionan, y ni siquiera ahí me pasa nada por la mente, incluso dije: 'estos desgraciados han de venir a verse con unas viejas aquí y van a hacer fiesta en un cuarto', agregó.

'Para mi mala suerte empiezo a escuchar todo, les dije que nuestra vida sexual no era apasionada, pero tampoco era lo peor, pero en ese instante conocí al hombre más apasionado del mundo que jamás había escuchado. En ese momento me destrozó la vida porque para mí, yo tenía al hombre ideal, yo sí estaba muy enamorada de él', cuenta.

'Fui al cuarto, les tumbé la puerta, lo agarré, se hincó y me pidió perdón, tuve que ir a terapia, lo odié por mucho tiempo', dijo.

'Hoy en día estamos bien, lo quiero mucho, puede decir que lo amo mucho, pero ya el amor transformado. Duré en depresión mucho tiempo, ya ahorita me rió y lo cuento muy padre porque ya lo superé”, finalizó.

Marisela explica que el esposo no era afeminado, ni tenía acciones que pudieran darse a notar para decir que le gustaban los hombres, incluso la vida sexual del matrimonio era 'normal'.Sin embargo, señaló que al hombre sí le gustaba mucho arreglar a su pareja, incluso hasta le daba tips de belleza que supuestamente había visto en otras mujeres.'Cuando me pintaba el cabello, él me decía: 'amor te ayudo a ponerte el tinte'. Y y yo le respondía que sí, pero yo lo tomaba como algo de pareja, luego de eso me decía que si me ayudaba a secarme el cabello y de ahí a querer rizármelo, y la verdad no lo miraba mal, hasta yo decía: '¡Pobrecito! De tanto que no me arreglo como que busca auxiliarme y ya hasta se anda metiendo'', contó Ruiz Sinaloa en uno de los tres videos que suman en conjunto más de un millón de reproducciones.También cuenta que el matrimonio tuvo dos hijas, pero cuando ellas cumplieron 6 y 8 años, fue cuando comenzó a darse cuenta que algo andaba mal, pues su marido empezó a llegar tarde a su casa supuestamente por cuestiones de trabajo.Pero tras atraparlo en varias mentiras, ella decidió ir al restaurante donde trabajaba como gerente cuando él le aseguró que se iba a quedar trabajando horas extra.Al ver que no llegaba ninguna mujer o alguien más, decidió rentar la habitación de enseguida.Tras escucharlo, la mujer enfrentó a su marido en el cuarto de hotel.